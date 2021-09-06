Veon продает "Сервис-Телекому" свои башенные активы в России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Международная телекоммуникационная группа Veon (владеет "Вымпелкомом") достигла соглашения о продаже портфеля антенно-матчевых сооружений в России группе компаний "Сервис-Телеком". Сумма сделки составит 70,65 млрд рублей на бездолговой основе, с учетом отложенных платежей, говорится в сообщении компании.

"Сервис Телеком" является одним из ведущих независимых операторов пассивной инфраструктуры для компаний связи РФ и действующим партнером "Вымпелком"(бренд "Билайн"). "В периметр продажи войдут принадлежащие Veon 100% акций АО "Национальная башенная компания" и около 15 400 антенно-матчевых сооружений", - отмечается в сообщении.

В соответствии с условиями сделки "Вымпелком" и ГК "Сервис-Телеком" заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на срок восемь лет. "Документ предусматривает возможность многократных продлений на дополнительные 8 лет по усмотрению ПАО "Вымпелком", а также обязательство ПАО "Вымпелком" по заказу строительства дополнительных 5 тыс. объектов башенной инфраструктуры по модели build-to-suit до 2029 года включительно", - поясняется в сообщении.

Сделка обеспечивает долгосрочное стратегическое партнерство между "Вымпелкомом" и ГК "Сервис-Телеком" для осуществления инвестиций в развертывание и модернизацию сети и распределения выгод от потенциальной будущей консолидации рынка башенной инфраструктуры в России.

"Мы с большим энтузиазмом смотрим на перспективы долгосрочного сотрудничества с ГК "Сервис-Телеком" и преимущества сделки для акционеров ПАО "Вымпелком". В результате сделки наше партнерство с ГК "Сервис-Телеком" выйдет на абсолютно новый, федеральный уровень взаимодействия, что позволит улучшить сроки и эффективность развития радиосети ПАО "Вымпелком" на национальном уровне. Мы также рассчитываем, что независимый игрок такого масштаба сможет в целом благотворно повлиять на весь российский рынок башенной инфраструктуры", - пояснил генеральный директор "Вымпелкома" Александр Торбахов.

Ожидается, что сделка, которая требует согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы, будет закрыта в четвертом квартале 2021 года.