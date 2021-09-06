"Ъ": ввоз иностранного вина в РФ вырос с начала года на четверть

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ сообщил об увеличении импорта вина в Россию по итогам января - июля 2021 года на 24,82% по сравнению с таким же периодом годом ранее, до 18,87 млн дал. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные презентации министерства.

Как отмечает собеседник издания в крупной виноторговой компании, основные поставщики вина в Россию - Испания, Грузия и Франция - в целом сохранили свои позиции, Италия и Португалия увеличили доли на несколько процентных пунктов.

По сравнению с январем - июлем 2019 года, когда было ввезено 22 млн дал вина, за аналогичный период этого года поставки сократились, поясняют в министерстве.

В Минсельхозе существенный рост импорта в этом году объясняют эффектом низкой базы 2020 года, когда ввоз в страну вина был ограничен из-за локдауна в связи с COVID-19.

Согласно данным имеющегося в распоряжении издания документа, производство российских вин за семь месяцев сократилось на 11,9% год к году, до 31,72 млн дал, а их продажи - на 7,92%, до 45,98 млн дал. Наибольшее снижение наблюдается в производстве игристых вин, выпуск которых в январе-июле сократился на 28,46%, до 4,61 млн дал. Производство фруктовых вин упало на 20,12%, до 6,2 млн дал, винных напитков (из иностранного виноматериала с различными добавками) - на 22,18%, до 3,61 млн дал. Вместе с тем выпуск тихих вин показал небольшой рост - на 2,57%, до 17,16 млн дал.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отмечает, что виноград растет в среднем пять лет, потому возможности быстро увеличить производство у российских компаний нет. По данным Минсельхоза, в России на 2020 год было 96,75 тыс. виноградников. А в этом году в ряде регионов урожай винограда пострадал из-за погоды. По словам Поповича, пока урожай в целом по стране ожидается на среднегодовом уровне, но "погода может внести коррективы".