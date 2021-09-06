Инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 трлн рублей за полгода

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Москвы за шесть месяцев 2021 года достигли отметки 1,4 трлн рублей. Это почти на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Во втором квартале этого года инвестиции в столичную экономику увеличились на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 852,9 млрд рублей. А за полгода объем частных вложений в основной капитал в Москве достиг 1,4 трлн рублей, что превышает прошлогодние показатели на 20,9%. В городе созданы оптимальные условия для развития бизнеса, и, несмотря на пандемию и ее последствия, московские компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие столицы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Объем инвестиций в основной капитал в Москве за последние 10 лет увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

"Доля внебюджетных инвестиций в Москве по итогам первого полугодия 2021 года составила 77%. Больше всего средств компании вкладывали в машины и оборудование: на этот сегмент пришлось 39,4% всего объема инвестиций. На возведение объектов недвижимости и благоустройство земель выделили 30,9% вложений, на создание объектов интеллектуальной собственности - 14,2% , на строительство жилья - 13,4%", - говорится в сообщении.