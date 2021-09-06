Кабмин внес цикорий, можжевельник, тмин и другие культуры в перечень сельхозпродукции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень сельскохозяйственной продукции, включив в него лекарственные и эфиромасличные культуры. Как сообщается в понедельник на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В перечень, в частности, включены цикорий, анис, бадьян, кориандр, тмин, фенхель, можжевельник, растения, используемые в парфюмерии, фармации и в качестве инсектицидов (для уничтожения вредных насекомых)", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что такое решение направлено на поддержку фермеров, которые выращивают эти растения. "Они получат статус сельхозпроизводителей, а значит, смогут претендовать на господдержку в рамках государственной программы развития сельского хозяйства", - пояснили в кабмине.

Соответствующие изменения были предусмотрены в принятой кабмином в 2020 году индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгеи, однако, как отмечается в сообщении, решение о расширении перечня сельскохозяйственной продукции "поможет не только фермерам Адыгеи, но и производителям, которые выращивают лекарственные и эфиромасличные культуры в других регионах страны".