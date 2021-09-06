Чистая прибыль сети "Мать и дитя" за полгода выросла на 83%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль сети "Мать и дитя" по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии выросла на 83% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и достигла 2,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка увеличилась на 51% до 12 млрд рублей по сравнению с 7,97 млрд рублей в первом полугодии 2020 года за счет развития услуг стационара и таких направлений, как онкология, терапия, травматология и кардиология. EBITDA выросла на 66% год к году и составила 3,8 млрд рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 31,5%, что на 3 п. п. выше, чем годом ранее.

Как сообщили в компании, денежный поток от операционной деятельности увеличился на 51% и составил 3,7 млрд рублей. Капитальные затраты составили 712 млн рублей, снизившись на 45%.

Долг группы по состоянию на 30 июня 2021 год снизился на 10% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2020 год и составил 6,13 млрд рублей, чистый долг снизился на 38% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2020 года до 1,83 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,2x.

Чистый оборотный капитал остался отрицательным, в размере 2,14 млрд рублей и составил 8,9% от выручки.

Группа компаний "Мать и дитя" объединяет 42 медицинских учреждения, в том числе шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону.