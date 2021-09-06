Предприниматели создали более 13 тыс. личных кабинетов на инвестпортале Москвы в 2021 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Предприниматели создали на инвестиционном портале Москвы более 13 тыс. личных кабинетов с начала 2021 года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала года 13 тыс. инвесторов создали учетные записи на инвестиционном портале города Москвы. Всего за семь с половиной лет появилось более 53 тыс. личных кабинетов. Регистрация на сайте открывает круглосуточный доступ к информации и онлайн-сервисам, которые упрощают предпринимательскую деятельность и помогают пользоваться городскими мерами поддержки", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, на инвестпортале Москвы доступно 30 онлайн-сервисов, которыми предприниматели воспользовались уже 87,5 тыс. раз в этом году.

"На сайте в режиме онлайн можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект или концессионную инициативу, подать заявку на получение субсидии или инвестиционного налогового вычета", - добавил он.

Для удобства пользователей авторизоваться на инвестпортале можно с помощью учетной записи на портале mos.ru.