Глава Чувашии объявил о реализации более 300 инвестпроектов в сфере АПК до конца года

ТАСС, 6 сентября. Власти Чувашии рассчитывают привлечь порядка 5,5 млрд рублей инвестиций благодаря реализации не менее 300 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса до конца года. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"В 2021 году запланировано реализовать не менее 300 инвестпроектов, включая техмодернизацию, привлечь 5,5 млрд рублей инвестиций, создать 350 рабочих мест", - сказал собеседник агентства.

По словам Николаева, одним из самых крупных проектов является строительство животноводческого комплекса ООО "Чебомилк". "Планируется возведение шести коровников по 600 скотомест каждый и доведение поголовья дойного стада до 3 600 голов", - пояснил он.

Глава республики добавил, что за пять лет - с 2016 по 2020 год - в агропромышленном комплексе реализовали 416 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации производственных объектов на сумму 32 млрд рублей. Это позволило создать 2 460 рабочих мест. "Только в 2020 году в агропромышленном комплексе республики реализовано 336 инвестиционных проектов на сумму 7,7 млрд рублей", - уточнил Николаев.

Он также отметил, что крупнейшим проектом стало строительство тепличного комплекса площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта ООО "Тепличный комплекс "Новочебоксарский" Чебоксарского района. По информации Николаева, благодаря притоку инвестиций в аграрный сектор за этот период построили, а также реконструировали 56 животноводческих ферм, ввели мощности по хранению зерна на 11,2 тыс. т, овощей и картофеля - на 8,4 тыс. т, создали 508 рабочих мест и увеличили поступление налогов.

"За счет масштабной господдержки приобретения сельхозтехники в 2020 году куплено 634 единицы техники - это в 4,3 раза больше, чем за 2019 год. А всего за год аграриями приобретено 925 единиц техники - это столько, сколько приобретено за два последних года вместе взятых", - сказал глава республики. За первое полугодие 2021 года хозяйства республики приобрели 637 единиц техники, рост составил 62% в сравнении с 2020 годом.