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Аэропорт Казани в августе обслужил рекордные 485,1 тыс. человек

Из общего числа 159 665 человек пользовались международными рейсами

Казань, 6 сентября. /ТАСС/ Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая в августе обслужил наибольшее число пассажиров за весь период деятельности - свыше 485,1 тыс. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая в августе на прилет и вылет обслужил 485 193 пассажира. Такой показатель за месяц был достигнут впервые за весь период деятельности аэропорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 325 528 пассажиров обслужили на внутренних авиалиниях и 159 665 - на международных.

Предыдущий рекорд установили в июле 2021 года. Тогда пассажиропоток составил 462 469 человек.

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