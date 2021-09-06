Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на октябрьские поставки нефти в Азию

ТАСС, 6 сентября. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, снизила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на октябрь, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Saudi Aramco понизил цену на сорт Arab Light для региона на $1 и 30 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит $1,7 за баррель.

Saudi Aramco также понизила цены на другие сорта своей нефти для Азии на $1-1,3. Стоимость сорта Arab Super Light для азиатского рынка уменьшилась на $1,3 за баррель.

Саудовская компания сохранила цены на октябрьские поставки своей нефти в США и Европу. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, снизились на 10 центов, уточнило агентство.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.