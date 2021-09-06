Новый авиарейс свяжет Омск и Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Новый авиарейс запустят с 29 сентября между Улан-Удэ и Омском. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook генеральный директор международного аэропорта Байкал (Улан-Удэ) Дмитрий Гармаев.

"Авиакомпания Red Wings запускает с 29 сентября этого года новый маршрут Улан-Удэ - Омск. Маршрут исторический. В советское время этот рейс осуществлялся. В ближайшее время откроется продажа билетов", - написал он.

Это четвертый новый авиарейс, запущенный за последние несколько месяцев из столицы Бурятии. Ранее из аэропорта Байкал были открыты рейсы в Томск и Владивосток, а также в отдаленный Тункинский район на западе Бурятии, известный своими курортами и популярностью у туристов.

На Восточном экономическом форуме, прошедшем со 2 по 4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что спрос на авиаперевозки по разным направлениям на Дальнем Востоке значительно превышает предложение. Он сообщал, что востребованность межрегионального авиасообщения очень высока, что "все расчеты, прогнозы всегда быстро превышаются фактическим спросом: как только появляется авиасообщение, пассажиропоток растет больше прогнозного", "социальные, экономические связи быстро заполняют возникшую нишу возможностей и начинают генерить дополнительный спрос".

В качестве примера он привел Улан-Удэ: в 2017 году столицу Бурятии с Москвой связывало в среднем полтора рейса в день, сейчас четыре, и их недостаточно, самолеты всегда полные. В экспериментальном режиме был открыт рейс до Томска: загруженность полная, билетов нет. Такая же ситуация с новым маршрутом до Владивостока. Глава республики уверен, рейсы должны быть не только дешевыми, но и регулярными.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоили статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построили новую взлетно-посадочную полосу, способную принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.