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Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тыс. кубометров

С начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $650 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала $654,1 за 1 тыс. куб. м, или €53,68 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но его стоимость в Европе продолжает оставаться в районе $650 за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что что цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.

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