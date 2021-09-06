Компания главы "Полюса" в 2022 году определит сроки реализации своих водородных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Н2 Чистая энергетика" планирует в 2022 году рассчитать сроки реализации проектов по производству водорода в Магадане и Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС бенефициар, председатель совета директоров "Н2 Чистая энергетика" и глава золотодобытчика "Полюс" Павел Грачев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Что касается водородных проектов в Мурманской области и Магадане - их сроки будут рассчитаны на горизонте 2022 года", - сказал он.

Ранее гендиректор компании Алексей Каплун сообщал, что "Н2 Чистая энергетика" планирует построить два завода по производству водорода: один - в Магадане с прицелом на дальнейший экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а второй - в Мурманской области для поставок в Европу.

Грачев также поделился планами компании на долю на рынке производства водорода в России. "Доля "Н2 Чистая энергетика" будет зависеть не только от наших усилий, но и от того, чем будут заниматься коллеги. Мы сейчас слышим о большом количестве проектов, инициатив, инвестиций очень серьезных игроков", - сообщил бенефициар "Н2 Чистая энергетика", отметив, что о конкретной доли компании на рынке водорода можно будет говорить только после фильтрации всех имеющихся инициатив в этой области, "чтобы посмотреть, какие из них имеют право на жизнь".

О форуме

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главной темой деловой программы стала "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс.

ТАСС был генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.