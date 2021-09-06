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Около 15% экономически активного населения России никогда не брали кредитов

К этому показателю кредитная инфраструктура вышла приблизительно в 2015 году, с тех пор он почти не меняется, отметили в Национальном бюро кредитных историй
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 15% экономически активного населения России никогда не брали кредитов, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"По нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны. К этому показателю кредитная инфраструктура вышла приблизительно в 2015 году, и с тех пор эта доля остается примерно на одном и том же уровне", - отметил директор по маркетингу бюро Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в базе НБКИ содержатся сведения о более чем 100 млн россиян, подавляющее большинство из которых имеют или когда-то имели кредиты. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было, например, поручители или созаемщики по кредитам, а также должники за жилищно-коммунальные услуги.

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