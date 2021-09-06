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Шойгу рассказал, как Путин отреагировал на предложение о новых экономических проектах

Президент считает, что без начала реализации макроэкономических проектов средства на это никогда и не появятся, сообщил глава Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу Сергей Карпухин/ТАСС
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Министр обороны России Сергей Шойгу
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если не начать реализовывать макроэкономические проекты, денежные средства на это никогда не появятся. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью РБК, посвященном развитию Сибири.

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"На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, не вспомню точно кто, сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать - никогда денег и не будет", - сказал Шойгу.

По его словам, необходимыми условиями запуска успешных экономических проектов является достаточное наличие следующих факторов: природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансовых ресурсов. "В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать "новые стоимости" и дадут новые объемы и источники средств", - пояснил Шойгу.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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