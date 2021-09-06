Шойгу рассказал, как Путин отреагировал на предложение о новых экономических проектах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если не начать реализовывать макроэкономические проекты, денежные средства на это никогда не появятся. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью РБК , посвященном развитию Сибири.

"На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, не вспомню точно кто, сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать - никогда денег и не будет", - сказал Шойгу.

По его словам, необходимыми условиями запуска успешных экономических проектов является достаточное наличие следующих факторов: природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансовых ресурсов. "В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать "новые стоимости" и дадут новые объемы и источники средств", - пояснил Шойгу.