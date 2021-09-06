Количество брокерских счетов на Мосбирже с начала 2021 года выросло на 55%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55% и по итогам августа достигло 22,5 млн. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, в августе увеличилось на 603,6 тыс., до 13,8 млн человек. Число активных клиентов на Московской бирже достигло в августе рекордного уровня: сделки совершали более 2,1 млн человек.

Вложения в инструменты

Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 млрд рублей, в облигации - 83,3 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) - 13,8 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 76,4% - приходилась на корпоративные облигации, 21,6% - на государственные облигации, 2% - на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 38,8%, облигациями - 11%, на срочном рынке - 42%, на спот-рынке валюты - 11,8%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 244,7 млрд рублей ($3,3 млрд). Инвесторам доступны 103 биржевых фонда, среди них 81 БПИФ и 22 ETF.

По итогам августа количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,3 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,1 трлн рублей, в структуре оборота 84% приходится на сделки с акциями, 8,3% - с облигациями, 7,5% - с биржевыми фондами. Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (475,2 тыс.), Московская область (266,3 тыс.) и Санкт-Петербург (202,6 тыс.).

По итогам августа в портфелях инвесторов преобладают акции "Газпрома" (25,7%), "Норникеля" (15,8%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,7% и 7,4% соответственно), акции "Аэрофлота" (7,2%), "Сургутнефтегаза" (6,9%), "Лукойла" (6,8%), МТС (6,8%), "Северстали" (6,4%), ММК (6,2%). Из иностранных ценных бумаг на Мосбирже - Alibaba (21,8%), Tesla (14,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (11,2%), Baidu (10,5%), Boeing (7,1%), Amazon (6,6%), Intel (5,6%), General Electric (5,2%), Micron Technology (5,1%).

В топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам августа вошли фонд инвестиций в IT-сектор США - FXIT (17,2%), в акции США - FXUS (17,1%), в акции Китая - FXCN (16,3%), в золото - FXGD (11,6%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото - TRUR (11,2%), в денежные средства и золото - TUSD (5,8%), фонд на Индекс РТС - FXRL (5,7%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США - FXRU (5,5%), в акции германских компаний - FXDE (5,3%), фонд на Индекс S&P 500 - SBSP (4,3%).