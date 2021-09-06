Каспийский медиафорум в Астрахани станет площадкой мероприятий Россотрудничества

АСТРАХАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Каспийский медиафорум-2021, который пройдет в Астрахани в сентябре, станет площадкой для проведения мероприятий в рамках молодежной программы Россотрудничества "Новое поколение", сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора региона.

Ранее Россотрудничество и Астраханская область подписали двустороннее соглашение о поддержке и продвижении астраханской продукции и проектов на зарубежных площадках, а также о содействии культурному и образовательному обмену.

"9 сентября на полях Каспийского форума состоятся мероприятия в рамках молодежной программы Россотрудничества "Новое поколение". Ее основным содержанием является организация краткосрочных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств для ознакомления с общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизнью в стране", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в преддверии Каспийского медиафорума-2021 состоится заседание Каспийской школы волонтерства на тему "Экология региона как фактор инвестиционной и туристической привлекательности". Активисты экологических волонтерских организаций и движений из Азербайджана, Казахстана и России поднимут вопросы экологического волонтерства и медиаволонтерства в сфере экологии.

По данным областных властей, в Каспийском медиафоруме запланировано участие официального представителя МИД России Марии Захаровой, главы Россотрудничества Евгения Примакова, президента Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге, а также послов и консулов стран Прикаспийского региона.

О Каспийском форуме

Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани в сентябре в шестой раз. Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.