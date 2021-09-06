В Х5 прокомментировали дело о монопольно высоких ценах на овощи в Рязанской области

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средняя наценка в магазинах "Пятерочка" в Рязанской области на лук составляла 14%, на капусту - 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Х5 Retail Group.

"В течение лета наценка на овощи постоянно менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок, значительную часть лета наценка на картофель и морковь была отрицательной. Средняя наценка в магазинах "Пятерочка" в Рязанской области на лук репчатый составляла 14%, на белокочанную капусту - 4%, а на картофель и морковь она была отрицательной (-4% и -14% соответственно)", - сообщили в компании.

В компании также отметили, что пока ее представители не получали официальное уведомление от УФАС Рязанской области о возбуждении дела, но заинтересованы в конструктивном диалоге с антимонопольной службой и предоставят всю необходимую информацию для проверки. По мнению компании, подозрения УФАС в установлении торговыми сетями монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах.

Ранее Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ретейлеров "Магнит" и "Пятерочка" по подозрению в установлении монопольно высоких цен на овощи в Рязанской области.

Отмечается, что региональное управление ФАС провело в августе 2021 года оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары в крупнейших торговых сетях региона в соответствии с поручением ФАС России.

Полученные данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятерочка" устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки - свыше 50%, а в ряде случаев наценка превышала 100%". В регуляторе напомнили, что при подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы.