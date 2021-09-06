Крупнейший банк Крыма одобрил заявки по семейной ипотеке на 4,2 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - одобрил заявки на кредиты на сумму 4,2 млрд рублей в рамках государственной программы "Семейная ипотека" с начала 2021 года, это вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Всего с начала года банк одобрил заявки на кредиты в рамках "Семейной ипотеки" на сумму 4,2 млрд рублей - это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Средняя согласованная сумма кредита составляет 4,4 млн рублей, 40% кредитов по "Семейной ипотеке" выдано на приобретение двух- и трехкомнатных квартир", - рассказали в банке.

Росту популярности программы способствовало недавнее изменение ее условий - теперь на льготные кредиты могут рассчитывать также семьи с одним ребенком, уточнили в РНКБ. Так, в первом квартале 2021 года количество заявок на оформление ипотеки по госпрограмме для семей с детьми в банке составило 350 штук, а уже за первые два месяца третьего квартала 2021 года - 550 штук. При этом доля заявок на кредит в рамках "Семейной ипотеки" в первом квартале 2021 года составляла 18% от общего количества заявок на ипотеку с господдержкой, а за два месяца третьего квартала 2021 года превысила 41%.

"Один из наших приоритетов - реализация государственных программ льготного кредитования. Всего в рамках программ ипотечного кредитования с господдержкой РНКБ планирует в среднесрочной перспективе выдать более 16 млрд рублей", - прокомментировал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

О программе

Программу семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запустили в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже правительство России распространило ее и на первенцев. Кроме того, правительство продлило действие программы до конца 2023 года. Ранее льготный кредит можно было оформить до 1 марта 2023 года.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.