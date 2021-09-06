В Москве за полгода купили ювелирных изделий на более чем 30 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Москва стала лидером по продажам ювелирных изделий в первом полугодии 2021 года, на покупку таких изделий в столице было потрачено свыше 30 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании ювелирного бренда Sokolov, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Абсолютным лидером по продажам ювелирных изделий за шесть месяцев 2021 года стала Москва. Жители столицы потратили на украшения более 30 млрд рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург, совокупная выручка в котором превысила 9 млрд рублей. В первую пятерку также вошли Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар, в каждом из которых жители потратили на ювелирные изделия более 1,8 млрд рублей", - говорится в исследовании.

По данным компании, общий объем российского ювелирного рынка в первом полугодии текущего года превысил 128 млрд рублей. Его объем продаж в Центральном федеральном округе превысил 51 млрд рублей, это составляет 40% от общего объема по РФ, объем Приволжского федерального округа составил 13% от общего, Северо-Западного федерального округа - 12%.

Согласно результатам исследования, Сочи стал рекордсменом по тратам на ювелирные изделия на душу населения, они составили 4,9 тыс. рублей, в Москве и Краснодаре жители тратят 2,4 тыс. рублей на душу населения. В остальных городах топ-10 этот показатель не превышает 1,7 тыс. рублей за 6 месяцев.

Кроме того, самый высокий средний чек на ювелирные изделия в первом квартале текущего года был в Москве, он составил 9,6 тыс. рублей. В остальных городах-лидерах показатели варьируются от 5 до 6,4 тыс. рублей.

"Интерес к ювелирным изделиям продолжает расти во всех регионах страны. Причем динамика очень позитивна. Во-первых, влияет приход крупных сетевых игроков, которые предоставляют высокое качество, широкий ассортимент и комфортный сервис. Во-вторых, сказываются ограничения пандемии, наши покупатели просто соскучились по самой возможности выбрать, посмотреть, примерить", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера Sokolov Артема Соколова.

Об исследовании

Исследование проводилось Аналитическим центром Sokolov с помощью методики факторного анализа на основе данных "СберИндекс" и Росстата.