Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3-3,5 млн тонн

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что белорусы за счет разработки новых месторождений нефти нарастят объемы добычи этого сырья на своей территории до 3-3,5 млн тонн в год, сообщила президентская пресс-служба в понедельник.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим, - заявил президент, принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. - Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать, но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн тонн (в настоящее время в стране добывается примерно 1,6 млн тонн своей нефти в год - прим. ТАСС)".

По словам Лукашенко, это решение проблемы для страны. "Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым, особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим - за электромобилями, - сказал президент. - Спасибо вам, что занялись этими заправками - электро".

При этом глава государства выразил сожаление в связи с тем, что ранее в Белоруссии истощили запасы известных на тот момент месторождений. "Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время, до нас с вами еще, добывали свыше 8 млн тонн нефти, - отметил президент. - Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Но если бы нам сегодня 8-9 млн тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты, но, увы, такого нет".