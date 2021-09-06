МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк может рассмотреть увеличение своего участия в Санкт-Петербургской бирже в случае публичного размещения ее акций, сообщил журналистам совладельц и первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.

"Если состоится публичное размещение Санкт-Петербургской биржи, мы с большим интересом отнесемся к возможности участия в нем либо как одной из продающих сторон, потому что [у нас] достаточно существенный пакет. Но в зависимости от конъюнктуры в целом мы можем и нарастить свое участие, потому что мы верим в то, что это уникальная площадка с уникальными конкурентными преимуществами в мировом масштабе, бизнес которой будет только расти", - сказал Хотимский в ходе телеконференции.

По его словам, Санкт-Петербургская биржа сегодня является самой ликвидной площадкой вне США.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. ВПО данным на июнь 2021 года в обращении на организованных торгах площадки находится более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером Санкт-Петербургской биржи является ассоциация НП "РТС" с долей 22,73%, при этом Совкомбанк владеет долей 12,9%, "Фридом финанс"- 12,8%, ВТБ - 10,8%, "Тинькофф" - 5% и "БКС мир инвестиций" - 2,5%.