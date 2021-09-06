Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для применения в Армении, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Армения", - сообщил фонд.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета, отмечает РФПИ. В феврале 2021 года в Армении была одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".

"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации.

Благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран вакцина "Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.