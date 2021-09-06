Кабмин предусмотрит в трехлетнем бюджете по 6 млрд рублей на закупку скорых ежегодно

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство предусмотрит в бюджете на ближайшие годы по 10 млрд рублей ежегодно на закупку новых школьных автобусов, а также по 6 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник.

"Всего по поручению президента в ближайшие четыре года должно поступить не менее 16 тыс. автобусов и 5 тыс. скорых в регионы. При подготовке проекта трехлетнего федерального бюджета заложим на это необходимые средства. Ежегодно на закупку школьных автобусов предусмотрим по 10 млрд рублей, на автомобили скорой медицинской помощи по 6 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что до конца нынешнего года регионы должны получить не менее 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи и свыше 4 тыс. школьных автобусов, на что правительство ранее выделило почти 15,5 млрд рублей.

"Мы приняли необходимые решения, чтобы ускорить процесс закупок", - отметил глава кабмина.

Он поручил вице-премьеру Юрию Борисову, который курирует эту тему, активно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы не допустить сбоев в поставках. "Надо выполнить все планы на текущий год", - указал Мишустин.