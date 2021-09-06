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Кабмин готов к началу начисления единовременных выплат в 15 тыс. рублей военным

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство оперативно проработало все необходимые решения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ оперативно проработало все решения для начала осуществления единовременной выплаты в 15 тыс. рублей военным. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента. Как доложил [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты, - сказал Мишустин. - Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили".

Премьер напомнил, что 6 сентября по поручению главы государства Владимира Путина начинаются единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. Размер выплат единый, 15 тыс. рублей, он не зависит от званий и должностей. С такой инициативой президент выступил на встрече с представителями партии "Единая Россия" в преддверии съезда единороссов в конце августа.

"Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки", - подчеркнул Мишустин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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