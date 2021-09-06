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Лавров сообщил, что Россия запросила у ЕС разъяснения по "углеродному налогу"

Как отметил глава МИД РФ, этот налог прямо противоречит нормам ВТО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Россия ждет разъяснений Евросоюза относительно принципов формирования "климатических" таможенных пошлин на импорт в ЕС отдельных категорий товаров. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ.

"Мы поставили перед ЕС этот вопрос, попросили их объясниться. Вот ждем реакции", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "углеродный налог" прямо противоречит нормам ВТО.

Ранее Еврокомиссия предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.

При этом платежи российских экспортеров по углеродному налогу ЕС могут составить до $6,4 млрд к 2030 году, а в 2026 г. будут на уровне $1,8-3,4 млрд, говорится в исследовании консалтинговой компании BCG.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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