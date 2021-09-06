Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств в Москве и Московской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"Wildberries сообщает о старте продаж фармацевтических препаратов. Доставка безрецептурных лекарств уже стала доступна жителям Москвы и Московской области", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, с сентября на Wildberries стартовали продажи медицинских препаратов - антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и других.

Продажа и доставка фармацевтических препаратов на Wildberries производится напрямую от крупных российских аптечных сетей. Первыми партнерами компании стали сети аптек "Самсон Фарма" и "Монастырев.рф".

В соответствии с планами компании, число продавцов лекарственных препаратов на онлайн-площадке будет расти.

В будущем онлайн-ретейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах страны, добавили в компании.