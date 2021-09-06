Аэропорт Симферополя в августе обслужил рекордное число пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Симферополь по итогам августа 2021 года превысил рекордные 1,26 млн человек - это на 39% больше, чем за тот же период 2019 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь обслужил в августе 1 264 477 пассажира, что на 39% больше показателей этого же месяца еще доковидного 2019 года. Месячный трафик стал максимальным за все время наблюдений, превысив на 48 тыс. человек предыдущий рекорд, зафиксированный в июле этого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальное количество пассажиров за сутки в аэропорту приняли 21 августа - 45 625 на прилет и вылет. "Этот показатель также стал максимальным для аэропорта за всю историю наблюдений", - отметили в пресс-службе.

По данным аэропорта, самые популярные направления полетов за минувший месяц - это Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Уфа. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам августа стала авиакомпания "Аэрофлот".

Добавляется, что в целом за восемь месяцев 2021 года аэропорт Симферополь обслужил более 5 млн пассажиров, что на 72% превышает показатели 2020 года и на 35% - доковидного 2019 года. "Аэропорт Симферополь отработал сезон в условиях рекордного пассажиропотока. Впервые летом ежемесячно мы обслуживали более 1 млн пассажиров, что было серьезным вызовом для нашего коллектива. Принятые заблаговременно меры позволили обеспечить бесперебойную транспортную доступность Крыма воздушным путем и принять всех желающих отдохнуть у нас на полуострове", - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгения Плаксина.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.