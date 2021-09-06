"Камаз" представил в Москве первый пассажирский водоробус

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Камаз" презентовал на выставке Comtrans-2021 в Москве первый пассажирский автобус на водороде - КАМАЗ-6290, передает корреспондент ТАСС с презентации.

"Конструкторская документация на опытный образец водоробуса разрабатывалась с учетом технических требований, предъявляемых к электробусам, то есть за базу брался электробус КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву, - передает пресс-служба компании слова заместителя главного конструктора "Камаза" - главного конструктора по автомобилям Андрея Савинкова.

Испытания опытного образца компания планирует провести на улицах Москвы в 2022 году.

"На данный момент автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке, поэтому испытания водоробуса в другом месте невозможны. Завершатся они ориентировочно в 2023 году", - отметил Савинков.

Он добавил, что в случае создания соответствующей заправочной инфраструктуры и спроса на новый вид экотранспорта со стороны Москвы компания организует финишную сборку водоробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в столице, где уже собираются электробусы КАМАЗ.

Запас хода водоробуса составляет 250 км, что на 180 км больше, чем у электробуса без топливных элементов. Максимальная скорость движения автомобиля - 80 км/ч.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.

Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).