После разлива нефти под Новороссийском отремонтировали выносное причальное устройство

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) провел 5 сентября ремонт выносного причального устройства (ВПУ-1) на морском терминале компании под Новороссийском после инцидента с разливом нефти. Об этом говорится в сообщении КТК.

Специалисты подрядной организации по техническому обслуживанию морского оборудования КТК - АО "Транснефть-Сервис" - провели замену двух гидрокомпенсаторов на ВПУ-1. По данным КТК, предварительно причиной разлива нефти в начале августа стало повреждение одной из этих деталей.

"Заказ на новые гидрокомпенсаторы был оперативно размещен у производителя ВПУ, компании IMODCO (Монако). В сжатые сроки необходимое количество деталей было доставлено на морской терминал КТК", - отмечается в сообщении.

ВПУ-1 будет вновь введено в эксплуатацию после завершения приемочных испытаний, добавили в КТК.

Кроме того, компания планирует заменить оба гидрокомпенсатора на ВПУ-2.

"Процессы перекачки и отгрузки нефти на всех производственных объектах КТК, включая морской терминал, реализуются в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Об аварии

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.