В РЭО заявили, что отмена НДФЛ от сдачи бутылок поможет собираемости вторсырья

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от сдачи стеклянной и пластиковой тары увеличит собираемость вторсырья, особенно через фандоматы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц от сдачи на переработку пластиковой и стеклянной тары.

"К примеру, отмена НДФЛ на макулатуру с 1 января 2019 года дала толчок к созданию крупных сетей пунктов приема макулатуры, в которых на возмездной основе у населения принимаются отходы бумаги и картона. Примерно на 20% выросло общее количество предприятий, осуществляющих заготовку макулатуры в России. Поэтому освобождение от НДФЛ приведет к росту собираемости и переработки пластика и стекла. А благодаря реализации готовой продукции из этих вторичных ресурсов вырастут поступления в бюджет от налогов, взимаемых с этих продуктов", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, инициатива направлена на то, чтобы упростить процесс сдачи вторсырья и привлечь к этому как можно больше людей. В настоящее время при сдаче тары в фандоматы зачислять деньги напрямую на счет граждан невозможно, поскольку это будет считаться доходом, а значит, человеку, чтобы сдать бутылку и получить рубль на счет, нужно было бы предоставить паспорт и затем заплатить НДФЛ. Поэтому фандоматы начисляют бонусные рубли на счет транспортных карт.

"В европейских странах НДФЛ отсутствует при сдаче всех видов вторсырья, иначе бы там не удалось развивать сети фандоматов. В Белоруссии высокие темпы развития переработки вторсырья за счет приемных пунктов для населения. Что касается каких-то значимых недобросовестных действий, то ни со стороны населения, ни от бизнеса в этих странах ничего такого не было замечено. Такие пункты приема, как фандоматы, и возможность получать деньги за вторсырье для населения - неотъемлемая часть в создании экономики замкнутого цикла. Налог здесь выступает барьером", - заключил Буцаев.