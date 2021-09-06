Конкурсный управляющий предположил, что "Метрострой" Петербурга могли намеренно банкротить

САНКТ-ПЕТЕРБУГ, 6 сентября. /ТАСС/. Временный управляющий генподрядчиком по строительству метро Санкт-Петербурга - компании "Метрострой" - Григорий Авдеев в ходе анализа состояния компании обнаружил в действиях бывших руководителей организации Николая и Вадима Александровых признаки преднамеренного доведения ее до банкротства. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

"В ходе анализа финансового состояния должника временный управляющий пришел к выводу о наличии в действиях руководителей должника признаков преднамеренного банкротства, ввиду чего управляющий направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Александрова В. Н. [Вадим Николаевич], Александрова Н. В. [Николай Вадимович]", - говорится в документе со ссылкой на представленный суду отчет управляющего.

Также в решении отмечается, что у "Метростроя" выявили просроченные на более чем три месяца долги. "В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на общую сумму 6,4 млрд рублей. По результатам анализа имеющихся документов временным управляющим сделан вывод о том, что должник обладает признаками неплатежеспособности (с третьего квартала 2018 года) и недостаточности имущества (с 31 декабря 2019 года), восстановление платежеспособности в пределах двух лет невозможно", - говорится в решении.

Компания ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года и занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего, а 31 августа этого года признал ее банкротом и начал процедуру конкурсного производства. Отчет конкурсного управляющего в суде назначили на 15 февраля 2022 года.

Ранее суд по требованию временного управляющего наложил арест на имущество экс-руководителей "Метростроя" Александровых. Управляющий счел, что они пытались отчуждать активы после того, как компания попала под процедуру банкротства, а их потребовали привлечь к ответственности по долгам. Решение по привлечению к субсидиарной ответственности Александровых арбитражный суд пока не принял. Николая Александрова также обвиняли в растрате (ст. 160 УК РФ), он находится под подпиской о невыезде.

Из-за финансовых проблем в "Метрострое" власти Петербурга при участии ВТБ создали компанию "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой передали в собственность города. Планируется, что в дальнейшем она станет единственным поставщиком и генподрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга.