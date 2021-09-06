Мишустин призвал уходить от использования бумажных документов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за цифровизацию документооборота и призвал уходить от использования документов в бумажном виде. Такую позицию глава правительства обозначил в своем обращении к участникам Всероссийской недели охраны труда.

"Работодатели не должны тратить ресурсы на избыточные бюрократические процедуры. Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно. А такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными", - считает премьер.

По его словам, законодательные инициативы позволят работодателям и работникам использовать современные цифровые решения, внедрять элементы дистанционного контроля и надзора, предупреждать нарушения и снижать риски.

"Уже вступили в силу и новые положения в сфере специальной оценки условий труда. Ряд компаний могут не проводить эту процедуру повторно, если они не изменились и на предприятии не было происшествий, связанных с безопасностью на рабочих местах", - напомнил Мишустин, подчеркнув, что это снижает административную нагрузку на бизнес и формирует стимулы для ответственного подхода.

Премьер также отметил, что таким образом у предпринимателей появляется заинтересованность вкладывать средства в мероприятия по охране труда. "Но самое важное, что от таких изменений больше всего выиграют сотрудники, потому что повышается их личная защищенность", - подытожил он.