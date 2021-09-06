Мишустин заявил, что производственный травматизм надо свести к нулю

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу свести к нулю травматизм на производстве. По его мнению, в этом могут помочь цифровые технологии.

"Уже сегодня доля производственного травматизма существенно снижена. Важно стремиться к тому, чтобы полностью свести его к нулю", - заявил председатель правительства в понедельник, обращаясь с приветственным словом к участникам Всероссийской недели охраны труда.

Глава кабинета министров подчеркнул, что для уменьшения травматизма на производстве "надо активнее применять цифровые технологии", добавив, что "безопасность на производстве - это всегда совместные усилия государства, работодателя и самого работника".

По словам Мишустина, "теперь и сотрудник, и работодатель могут самостоятельно проверить, как соблюдаются требования закона, через специальные сервисы самопроверки". "Они позволяют в режиме онлайн оценивать условия труда на рабочем месте и выявлять недостатки, которые могут представлять опасность", - уточнил премьер-министр.

Он констатировал, что уже было проведено более 900 тыс. таких самопроверок. "Своевременное устранение обнаруженных нарушений позволило работодателям, по оценкам Министерства труда России, сэкономить более 18 млрд рублей на штрафах, но самое главное - это обеспечило действительно безопасные условия труда для сотрудников", - отметил председатель правительства.

Распознать риски

Мишустин пообещал, что "ежегодно будет увеличиваться объем средств, направляемых Фондом социального страхования для помощи работодателям в предупредительных мерах". Он сообщил, что "в этом году на эти цели предусмотрено свыше 17 млрд рублей, а в следующем будет направлено почти 18 млрд рублей".

"Быстро меняющийся мир ставит перед нами новые вызовы, возникают неизвестные ранее риски, связанные с профессиональными заболеваниями будущего. Необходимо научиться их своевременно распознавать, оценивать и минимизировать", - указал глава кабинета министров. При этом он заметил, что "появляются и принципиально новые технологии, которые как раз могут помочь в выполнении таких задач".

Мишустин рассчитывает, что эти и другие вопросы будут обсуждаться на Всероссийской неделе охраны труда. Премьер уверен, что многие выработанные решения "станут основой для дальнейшей работы".