ФАС возбудила два дела о картеле против 10 компаний техподдержки и IT-безопасности

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила два дела о картельном сговоре в отношении 10 компаний, оказывающих услуги техподдержки и обеспечения IT-безопасности. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЭСЛаб", ООО "Нормос XXI", ООО НТЦ "Электрон-Сервис", ООО "Крастол" и в отношении ООО "Легион Про", ООО "Альфаком", ООО "Главный центр информационной безопасности", ООО "КСК Технологии", ООО "Интер-Технологии" и ООО "Ансер Про", - говорится в пресс-релизе ФАС.

По данным ФАС, эти компании поддерживали цены на торгах на поставки вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. При этом общая сумма контрактов превысила 1 млрд руб., уточняет пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ФАС пояснили, что дело было возбуждено на основании информации, полученной от Генпрокуратуры РФ. Проверки, организованные регулятором, выявили "признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений" в действиях данных IT-организаций.

Компаниям в случае установления их вины будут назначены оборотные штрафы.