Российский зерновой союз снизил прогноз по сбору пшеницы в 2021 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский зерновой союз снизил прогноз по валовому сбору пшеницы в 2021 году с 82-83 млн тонн до 75 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции президент союза Аркадий Злочевский.

"Ситуация в России не так благоприятно сложилась по погодным условиям, как это ожидалось весной. В результате мы снизили наш прогноз по валовому сбору (зерна) до 118 млн тонн. В этом составе 75 с лишним млн тонн пшеницы, это тоже серьезное снижение, потому что в начале мы прогнозировали урожай на уровне 82-83 млн тонн пшеницы", - отметил он.

По словам Злочевского, в прошлом сезоне экспорт зерновых и бобовых культур составил 48 млн тонн, из них 39 млн тонн пшеницы. "Мы по-прежнему занимаем первое место по поставкам пшеницы на мировой рынок", - подчеркнул он.

Общий экспорт в нынешнем сезоне на 2021-2022 года по пшенице прогнозируется на уровне 35 млн тонн (снижение прогноза с 39 млн тонн) и всего зерновых на уровне чуть более 45 млн тонн.

Глава союза уточнил, что экспорт будет зависеть от конъюнктуры рынка. "Эта конъюнктура складывается в первую очередь на внешних рынках. А внешние рынки дают нам показатели, достаточно сильно скорректированные с непогодой, в частности, в Канаде, частично в Европе, у нас в стране", - отметил он, добавив, что общий прогноз по валовому сбору пшеницы Минсельхоза США снижен на 15,5 млн пшеницы. "Это серьезное снижение по пшеничным показателям. В результате мы выходим на достаточно низкие запасы, отношение запасов к потреблению является фундаментом ценообразования, это привело к резкому росту цен на мировом рынке", - уточнил Злочевский.