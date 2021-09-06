Объем ФНБ в августе увеличился на 260 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе 2021 года увеличился на 260 млрд руб. и на 1 сентября составил 14,017 трлн руб., говорится в материалах на сайте Минфина.

На 1 августа объем ФНБ составлял 13,757 трлн руб.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 сентября 2021 года составил 7,3% ВВП, или 8,478 трлн руб. ($115,228 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено €38,562 млрд, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд японских иен, 226,625 млрд китайских юаней и 405,708 тонн золота в обезличенной форме.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 532,098 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 294,846 млрд руб. и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд руб.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд руб. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,714 трлн руб., в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 57,883 млрд руб.