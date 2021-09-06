МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк завершит приобретение банка "Восточный" в декабре и продолжит развиваться органически. Об этом сообщили, отвечая на вопросы журналистов, топ-менеджеры Совкомбанка в ходе онлайн-конференции.

На вопрос журналистов о сроках консолидации Совкомбанком акций банка "Восточный" управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил: "В течение 45 дней календарных. Мы уже дали оферту по обязательному выкупу у миноритраных акционеров. Их осталось 0,2%. Соответственно в течение этого времени мы завершим процесс". Завершение процесса присоединения банка "Восточный", по его словам, намечено на декабрь.

В отношении намерения приобретать другие кредитные организации Оснос сообщил, что Совкомбанк не комментирует будущие сделки, которые не состоялись. Совладелец и первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский добавил: "С высокой степенью вероятности какие-то дополнительные сделки в нашей истории будут". "Мы продолжим, безусловно, органически развиваться и любое приобретение может стать удачным, только если банк умеет качественно расти дальше", - отметил он.

Хотимский также подчеркнул, что приобретения Совкомбанка связаны именно с инвестированием в другие финансовые услуги и следуют за потребностями клиентов банка. "Мы имеем достаточно свободный капитал для того, чтобы не отправлять наших клиентов за услугами, которые нужны в области финансов, в другие организации", - сказал он.

Говоря о недавнем приобретении в июле Национальной факторинговой компании (НФК), Хотимский пояснил, что акцент делается на лизинг и факторинг в связи с тем, что это очень низко рисковые сегменты. "В среднем для нас интересно расти и развиваться там, где мы понимаем, что риск умеренный", - добавил Хотимский.

Что касается страхования, то Хотимский отметил, что в 2023-25 годах в страховании будет виден значительный рост. "В целом наша цель строить одну из крупнейших страховых групп в России", - сказал он.