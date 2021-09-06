На Ставрополье ввели в эксплуатацию Бондаревскую ВЭС мощностью 120 МВт

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Новавинд" ввела в эксплуатацию Бондаревскую ВЭС мощностью 120 МВт в Ставропольском крае, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.

"С сентября Бондаревская ВЭС (Ипатовский городской округ Ставропольского края) начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Станция имеет установленную мощность 120 МВт и состоит из 48 ветроэнергетических установок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, составила 68%.

"Бондаревская ВЭС - наш третий завершенный проект в Ставропольском крае. Диверсификация топливного баланса края, создание условий для развития производств с низким углеродным следом, новые рабочие места - все это результат реализации наших проектов и работы большой команды людей. Суммарно за два года мы ввели уже 660 МВт ветроэнергетических мощностей. В настоящее время мы одновременно реализуем строительство еще двух ветропарков общей мощностью 120 МВт", - отметил генеральный директор АО "Новавинд" Александр Корчагин, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, до конца 2021 года "Новавинд" планирует ввести в эксплуатацию еще один ветропарк в Ставропольском крае общей мощностью 60 МВт. Всего до 2024 года Росатом введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,2 ГВт.

АО "Новавинд" - дивизион Росатома, основная задача которого - консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компанию основали в сентябре 2017 года. В контуре "Новавинд" сосредоточилось управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике - от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.