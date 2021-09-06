Цена на сжиженный газ на бирже снизилась за день на 1,7%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ, используются в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу снизилась по итогам торгов в понедельник на 1,7%, до 47,97 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ходе торгов в понедельник уменьшилась стоимость всех видов топлива, представленных на бирже. Так, цена бензина Аи-92 снизилась на 0,7%, до 55,71 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,8%, до 59,07 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,8%, до 49,48 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день снизилась на 1,2% и составила 21,81 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) также уменьшилась - на 0,8%, до 48,91 тыс. рублей за тонну.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума, что министерство ожидает снижение спроса и предложения на топливо на бирже в связи с окончанием пикового автомобильного сезона. Он также отметил, что в целом поставки бензина на бирже выросли относительно уровней 2019 и 2020 годов.