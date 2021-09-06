"Магнит" сообщил об отрицательной наценке на лук и капусту в августе в Рязанской области

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средние наценки в магазинах сети "Магнит" в Рязанской области на лук и капусту в августе были отрицательными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

Ранее стало известно о том, что рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ретейлеров "Магнит" и "Пятерочка" по подозрению в установлении монопольно высоких цен на овощи в Рязанской области.

"Средние наценки "Магнита" в Рязанской области на лук и капусту в августе были отрицательными, на молодой картофель и морковь - 5% и 17% соответственно", - отметили в компании.

Ретейлер указал, что фактическая доходность "Магнита" по данным категориям товаров находится в отрицательной зоне.

В компании добавили, что пока не получали уведомление ФАС о возбуждении дела. "Магнит" всегда открыт к взаимодействию с ведомством и готов предоставить любую дополнительную информацию", - отметил ретейлер.

Решение ФАС

Рязанское УФАС сообщило сегодня, что возбудило антимонопольное дело в отношении ретейлеров "Магнит" и "Пятерочка" по подозрению в установлении монопольно высоких цен на овощи в Рязанской области.

Региональное управление антимонопольной службы провело в августе оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары в крупнейших торговых сетях региона в соответствии с поручением ФАС России. Полученные данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодовоовощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятерочка" устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки - свыше 50%, а в ряде случаев наценка превышала 100%".

В ФАС напомнили, что при подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы.