Чекунков предложил включить проект города-спутника Владивостока в Дальневосточный квартал

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект города-спутника Владивостока должен войти в программу "Дальневосточный квартал", сообщил в понедельник на пресс-конференции по итогам VI Восточного экономического форума министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы, безусловно, будем использовать механизмы "дальневосточных кварталов" при реализации проекта по проектированию города-спутника. В части вопроса Юрию Петровичу [Трутневу] о том, есть ли список городов, мастер-планы которых по поручению президента будут представлены на следующий ВЭФ, я, конечно, согласен <…>, что полный список сейчас преждевременно анонсировать. Но то, что город-спутник туда войти обязательно должен, я считаю, очевидно", - сказал Чекунков.

Он отметил, что по факту работы над проектом велись с начала года. "Кое-какие эскизы этой работы уже существуют, поэтому в режиме "дальневосточного квартала" и с мастер-планом на ВЭФ-2022 мы будем двигаться вперед вместе с Министерством строительства Российской Федерации", - добавил Чекунков.

Ранее Чекунков говорил, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока, при объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил на ВЭФ, что это произойдет в 2034 году.

Программу "Дальневосточный квартал" анонсировали в 2021 году, она предусматривает разработку проектов по комплексной застройке городов Дальнего Востока микрорайонами от 50 тыс. кв. м каждый. Предполагается, что строительство будет вестись в рамках преференциальных режимов, что позволит привлечь крупных застройщиков. В программе уже участвуют девять регионов ДФО, общая площадь строительства по их проектам составляет 2,1 млн кв. м.

По словам Чекункова, для проектирования города-спутника Владивостока проведут международный конкурс.

"Для подготовки плана города-спутника должен быть международный справедливый конкурс, на котором российские ведущие [компании] вместе с ведущими международными компаниями должны участвовать и в сотрудничестве такой проект готовить", - сказал Чекунков.

По словам министра, также при проектировании города будет учитываться мнение жителей всего региона, так как "это проект для всего Приморья".

О благоустройстве дворов

Кроме того, Чекунков заявил, что большая часть программы благоустройства 1 тыс. дворов в регионах Дальневосточного федерального округа, на реализацию которой направят 7 млрд рублей, должны реализовать в 2022 году.

"Будет запускаться программа [благоустройства] 1 тыс. дворов для Дальнего Востока, мы договорились с Министерством финансов, что такая программа будет профинансирована в объеме 7 млрд рублей. <…> Поэтому мы бы предложили несколько вариантов, обязательно с опорой на то, что нужно регионам. Но при этом обязательно реализовать программу быстро - с тем, чтобы первые дворы начали строиться уже до конца этого года, а в следующем году большая часть этой программы была реализована, и дворы появились", - сказал он.

Чекунков отметил, что "что касается того, должны ли они [дворы] быть одинаковыми, здесь надо посоветоваться, потому что все-таки Дальний Восток настолько разнообразный, что если делать одинаковые дворы в Анадыре, Якутске, Благовещенске и Хабаровске, например, то это может быть не самым эффективным способом".

Как поясняли журналистам в полпредстве ДФО, целью реновации 1 тыс. дворов является обновление инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домами. В рамках программы создадут площадки с оборудованием для игр и занятий спортом. Отдельное внимание уделят маломобильным группам населения. Обсуждается строительство 300 новых площадок для активного отдыха и спорта. Это детские игровые площадки, многофункциональные площадки для спорта, пространства для занятия велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах и роликах, проведения фестивалей и соревнований.

Проекты Дальневосточной концессии

Шесть проектов по социальному развитию Дальнего Востока имеют высокую степень готовности, и до конца года для их реализации с регионами будут заключены обязывающие концессионные соглашения на общую сумму 123 млрд рублей, заявил Алексей Чекунков.

"Я отмечу лишь те шесть проектов, которые уже на высокой стадии готовности, по ним до конца этого года будут заключены обязывающие концессионные соглашения, и сумма этих шести проектов 123 млрд рублей. Из них самый крупный касается Чукотского автономного округа - дорога для Баимского месторождения, также крупный проект из Якутии - создание атомных электростанций малой мощности", - сказал он.

Кроме того, высокую степень готовности имеет проект Магаданской области по созданию социальной инфраструктуры для развития города Магадан, а также проект Хабаровского края, касающийся создания детского лагеря.

Правительство России одобрило постановление о дальневосточной концессии, что позволит привлекать частные финансовые ресурсы в регионы Дальневосточного федерального округа. Для этого Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики наделено полномочиями заключать концессионные соглашения с бизнесом: такая форма партнерства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков.