Экспорт шоколада из России в первом полугодии вырос на 23%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Экспорт шоколада из России в I полугодии 2021 года вырос на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 130 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В целом поставки российского шоколада демонстрируют устойчивый рост уже шестой год подряд. За полгода отгружено свыше 130 тысяч тонн продукции общей стоимостью $337,5 млн, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Как отметили в организации, Подмосковье стало лидером экспорта шоколада. По результатам полугодия экспорт подмосковных шоколадных изделий достиг $110 млн, что на 5% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. В натуральном выражении это составило 40 тыс. тонн, что выше результатов 2020 года на 10%. В целом доля экспорта подмосковных шоколадных изделий от общероссийского экспорта составляет 32,5%.

По данным РЭЦ, в области производят и поставляют на экспорт свою продукцию 82 компании, при этом 57 из них - это представители малого и среднего бизнеса. Наибольшей популярностью подмосковная шоколадная продукция пользуется в Казахстане, Саудовской Аравии и ОАЭ.