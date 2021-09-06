Стоимость алюминия побила 10-летние максимумы на фоне беспорядков в Гвинее

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость алюминия на новостях о госперевороте в Гвинее поднялась до $2 761 за тонну, что превысило максимум 2011 года, следует из данных торгов. Рост к закрытию торгов пятницы составил 1%.

Что известно о ситуации в Гвинее

5 сентября военные в Гвинее выступили по национальному телевидению и объявили о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Сообщалось, что перед президентским дворцом была слышна стрельба.

Мировой рынок алюминия на 20% зависит от поставок бокситов из африканской Гвинеи.

На этом фоне акции "Русала" выросли в понедельник более чем на 14%, они также обновили пики 2012 года на Гонконгской бирже.

"Русал" работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее "Русал" владеет компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.