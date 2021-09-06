Сеть российских зарядных станций для электромобилей появится на АЗС в шести регионах РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский производитель зарядок для электромобилей АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) ведет переговоры с основными операторами заправок в РФ, планирует за три года создать сеть электрозарядных станций (ЭЗС) на АЗС в шести регионах РФ, в том числе в Москве и Крыму, сообщил КРЭТ.

"До конца 2021 года планируется установить порядка 15 ЭЗС в Нижнем Новгороде, прорабатывается план установки в Москве и Рязанской области. Кроме того, заинтересованность в поставке ЭЗС выразили Владимирская, Ульяновская область, Республики Крым и Татарстан", - сообщили ТАСС в концерне.

Как уточнили в КРЭТ, концерн ведет переговоры по установке электрозарядных станций с основными операторами автозаправочных комплексов.

"Концерн договорился о проработке плана создания сети ЭЗС в регионах - участниках программы "Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах". В рамках проекта в шести регионах в течение трех лет планируется создать инфраструктуру для реализации общественных и частных перевозок на электротранспорте", - говорится в сообщении концерна.

Электрозарядные станции разрабатывает и выпускает государственный Рязанский приборный завод "КРЭТ", концерн является пока единственным в России серийным производителем этой продукции. Сейчас около 160 зарядных станций отечественного производства установлены более чем в 30 регионах России. К концу 2021 года их будет уже около 200, сообщил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов, слова которого приводятся в сообщении.