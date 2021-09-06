Средства на проектирование новых городов Сибири могут заложить в бюджет 2022 года

ТАСС, 6 сентября. Средства на проектно-сметную документацию (ПСД) на создание в Сибири новых агломераций - городов и промышленных центров - могут предусмотреть уже в бюджете на 2022 год. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член комитета по бюджету и налогам Госдумы, координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК сообщил о необходимости создания в Сибири промышленных и экономических центров с одновременным благоустройством существующих населенных пунктов и строительством новых агломераций для проживания там людей.

"Для Сибири это особенно интересно, потому что есть стратегия развития Дальнего Востока, а стратегия развития Сибири, по сути дела, прозвучала из уст Сергея Кужугетовича Шойгу. Мы должны уже в бюджете 2022 года думать, как заложить средства на ПСД всех этих крупных агломераций. Думаю, что до нового года [в Госдуме] активно начнется обсуждение данных инициатив", - сказал Зубарев.

Он добавил, что в эти проекты нужно активно привлекать инвестиции промышленников, для чего можно рассмотреть возможность предоставления им льгот. "Думаю, что реализация этих проектов реально проявится до 2028 года", - отметил собеседник агентства.

Шойгу ранее предложил создать промышленный центр "Медь и электротехника" между Братском и Красноярском. В этом же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, "Алюминиевая долина", а в южной Сибири есть все возможности для создания масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска можно создать кластер "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов.