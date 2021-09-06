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Мятеж военных в Гвинее

Ситуация в Гвинее не отразилась на работе Nordgold в стране

В Гвинее накануне произошел военный мятеж
' ТАСС/Ruptly/Reuters'

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Политическая ситуация в Гвинее не повлияла на работу Nordgold в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе золотодобывающей компании.

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Что известно о ситуации в Гвинее

"На сегодняшний день политическая ситуация в Гвинее не влияет на Nordgold, и наш золотодобывающий рудник Лефа продолжает работать в обычном режиме. Безопасность наших сотрудников остается безусловным приоритетом и мы внимательно следим за ситуацией", - сказали в пресс-службе.

Nordgold, основными владельцами которой являются Алексей Мордашев и его сыновья, приобрела рудник Лефа в 2010 году. В начале августа 2021 года компания сообщила, что начала разработку нового месторождения Дигуили, которое является сателлитом рудника Лефа и находится примерно в 35 км от золотоизвлекательной фабрики Лефы.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя 5 сентября вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

Теги
ГвинеяРоссияМятеж военных в Гвинее
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