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Голикова считает, что отмена МРОТ при нынешнем законодательстве породит хаос

Вице-премьер РФ отметила, что у минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума разная экономическая сущность

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) приведет к хаосу.

"МРОТ и прожиточный минимум - у них разная экономическая сущность, сегодня эта не тема обсуждения. Но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он", - сказала она на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

По ее словам, на прожиточном минимуме сегодня завязано огромное количество социальных выплат и пособий, которые просто так невозможно трансформировать. "Это сегодняшнее социальное благополучие нашего населения", - отметила Голикова.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в беседе с URA.RU предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По словам депутата, МРОТ сегодня больше вредит, чем приносит пользы, его следует отвязать от всех других параметров.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". Запланировано свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве и многое другое.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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