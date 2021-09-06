Суд Лондона перенес на 14 октября рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США

ЛОНДОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 7-8 сентября, перенесено на 14 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Дата заседания была перенесена, и теперь это 14 октября", - сказала представитель суда. Собеседница агентства сказала, что решение о назначении более поздней даты слушаний устраивало обе стороны процесса. "Обе стороны хотели переноса, и судья согласился перенести рассмотрение дела", - сказала она, добавив, что решение по этому поводу было принято в пятницу, 3 сентября.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов (28 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда будет готовить защиту в суде. 2 апреля 2020 года представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

В декабре прошлого года Тиньков сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга.