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Nord Stream 2 AG закончил укладку последней трубы "Северного потока - 2"

Газопровод может быть введен в эксплуатацию до конца года, сообщил оператор проекта
© Nord Stream 2 AG

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В Балтийском море осуществлена сварка последней трубы "Северного потока 2", труба уложена на морское дно, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", - сказано в сообщении. В дальнейшем будет осуществлена стыковка идущей от берега Германии секции газопровода с тянущейся из вод Дании секцией.

Как отмечает компания, далее состоятся пусконаладочные работы по второй нитке для введения трубопровода в эксплуатацию до конца 2021 года.

"Северный поток - 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях", - подчеркивают в Nord Stream 2 AG.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

 

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