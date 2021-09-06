Nord Stream 2 AG закончил укладку последней трубы "Северного потока - 2"

"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", - сказано в сообщении. В дальнейшем будет осуществлена стыковка идущей от берега Германии секции газопровода с тянущейся из вод Дании секцией.

Как отмечает компания, далее состоятся пусконаладочные работы по второй нитке для введения трубопровода в эксплуатацию до конца 2021 года.

"Северный поток - 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях", - подчеркивают в Nord Stream 2 AG.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.