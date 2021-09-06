Экспорт зерна из России в августе приблизился к максимальному значению

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Общий уровень экспорта российского зерна в августе составил около 5,5 млн тонн, что близко к максимальным значениям. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Общий уровень августовского вывоза составил порядка 5,5 млн тонн, чуть позже будут данные по таможне. А это достаточно серьезный объем, потому что в историческом разрезе у нас самый максимальный месячный вывоз составлял порядка 5,9 млн тонн, то есть недалеко до максимального месячного вывоза", - сказал он.

Глава РЗС отметил, что этому способствуют благоприятные цены на зерно. "Сейчас они [цены] опустились до $295 за тонну, это крепкий уровень цен, который поддерживает и внутренние цены, достаточно серьезно поддерживает, позволяет им вмещаться в наших объемах по экспорту в плановые показатели. В общем, несмотря на пошлину, мы в августе серьезно повысили вывоз нашего зерна по сравнению с июлем", - подчеркнул Злочевский.

Ранее глава РЗС сообщил, что общий экспорт в нынешнем сельхозгоду 2021-2022 года (30 июня 2021 года - 1 июля 2022 года) по пшенице прогнозируется на уровне 35 млн тонн (снижение прогноза с 39 млн тонн) и всего зерновых на уровне чуть более 45 млн тонн.